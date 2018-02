“Usun, et kevad tuleb pigem vara kui hilja,” annab Maalehe ilmatark Indrek Hein Soomaalt kevade ootajatele kohe jutu algul rõõmusõnumi edasi.

Paraja krutskimehena aga muigab samas habemesse.

Esimesel kevadkuul saabuv külmalaine ei tohiks Soomaa mehe sõnul mullust tulemust välja pigistada. Kui kuu keskpaigas lajatabki veidi üle 20, siis lühiajaliselt, kolm-neli päeva.

Seda, et kevadet pole vaja kaua oodata, ennustab ka tartlasest ilmatark Marko Kaasik. “Pehme talve järel Lääne­merel peaaegu ei ole jääd ja see asjaolu soodustab kevade varajast saabumist,” toob ta välja ka peamise põhjuse.

Ornitoloogist ilmatark Aarne Ots Viljandimaalt Sürgaverest on selle arvamuse pooldaja, et kaugrändurid Lõuna-Aafrikas tunnetavad ära põhjapoolkera kevade alguse. Ots ei kahtle, et mullusest külmast kevadest tuleb eesootav soojem, vähemalt veidikegi.