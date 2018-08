Ilmatargad on loodust lugedes pannud tänavu tähele palju erilisi märke: ühelt poolt ei kiirusta linnud lahkuma, mis näitab, et nende meelest on head ilma piisavalt ees. Teisalt aga on juba praegu asunud närilised end majadesse sisse seadma, mis on üsna erakordne.

Erakordne tuleb ka sügis ise.