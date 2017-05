Maalehe ilmatargad uurivad: kas taevataat soosib päevitajaid või põllumehi?

Soomaa ilmatark lubab kuuma ja Raplamaa oma keskmist suve, Võrumaa mees aga mullusest hulga paremat viljalõikusaega. Ilmatarkade koondhinne suvele: peaaegu 4 ehk “hea”. Juuni meid suure soojaga veel ei kostita. Tänavugi on parim suvekuu juuli. Vihma tuleb, aga parasjagu.

Indrek Hein on tuntud oma hea nina poolest suvekuuma ette nägema. Suvekuudest kuumim on juuli. Samas võib kuumapauk varemgi kohale jõuda.

Arvo Saidla leiab, et meid ootab ees korralik keskmine Eestimaa suvi. Selline, mille üle nuriseda väga ei tohiks, saab selja pruuniks ja vees ka käia, kuigi enne jaanipäeva vist mitte.

“Põllumehe seisukohalt kolm pluss, aga puhkaja paneks juunile hindeks kolm, juulile viis, augusti esimene pool saaks neli pluss, teine pool kolm,” tõdeb Margus Arge.

“Oodata on jahedapoolset hiliskevadet ja suve, kuid suve algus on pigem kuiv ja päikeseline, kõige ilusamat ilma on oodata juunis,” prognoosib Marko Kaasik Tartust.

Sääserohkust ei peaks sel suvel soosima juuni jahedad tuulehood.

“Ilmad jäävad muutlikuks – nagu kevadki on olnud, nii kestab suvel edasi, kuid pärast jaani peaks suve näitama juba küll,” ennustab ilmatark Ilmar Tiismaa Pärnumaalt Lõpe külast.

Aarne Ots lähtub oma ennustustes sellest, et aasta kuude soojahulk summaarselt ei kõigu väga suurel määral. “Lähiaastakümnetel ongi meil järjest rohkem neid eelmise sajandi põhjamaiseid suvesid,” usub ta.