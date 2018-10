Maalehe kaheksas tellijapalk läks hiljuti tellimuse vormistanud mehele Järvamaal

Õnnelik võitja oli uudisest väga üllatunud ja tunnistas, et kuigi on Maalehe lugeja olnud juba pikalt, vormistas tellimuse alles äsja. Eriti meeldivad Peetrile Maalehe ristsõnad, mida iga kuu alguses on lausa viis lehekülge.

Võitja pangakontole kannab Coop Pank peagi Eesti keskmise palga.

Järgmine Maalehe palgapäev tuleb juba novembri alguses. Jäänud on veel neli palgapäeva.

Kui oled Maalehe tellija, ent pole ennast veel loosis osalejaks registreerinud, saad seda teha SIIN.