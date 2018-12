Maalehe uus astroloog: Eestit ootavad pöörangumomendid, näha on väga suured märgid

Autoõnnetus lükkas teis midagi paika või paigast ära.

Täpselt nii, kuidas seda võtta, on suhtumise küsimus. Aga nägin unes, et olen voodis pikali, tahan aknast välja vaadata, aga ei saa, valus on pöörata, aken oli võõras. Nii hirmus, et ärkasin üles. Kui nädala pärast, autoavarii järel olin haigalas ja akna poole vaatasin ... siis oli täpselt sama Tõnismäe haigla aken, mida nägin unes!

SVEN ARBET

Aga horoskoopidega olite kokku puutunud ka lapsepõlves sõpradele tulevikku kuulutades.

See oli eelkõige nali. Tüdrukuna sai kaarte pandid, taldrikut keerutataud. Tudeerisin käejooni peale seda, kui leidsin vanaonu kuurist sada aastat vana käejoonte raamatu.

SVEN ARBET

Ja siis tuli rootsi keele õpilane ja pani lauale pataka pabereid...

Just! Numeroloogiat uurisin pool aastat. Siis sattusin inimeste juurde, kes rääkisid mulle astroloogiast ja korraga hakati mulle astroloogia alaseid materjale koju kätte tooma.

Kas teie leidsite astroloogia või astroloogia teid?

Astroloogia leidis minu...

Miks ta leidis teid, näiteks mind pole aga veel leidnud?

Ju mul on mingi missioon, et korraga astroloogia lausa trügis mu elusse. Arvatakse ka, et ju jäi eelmises elus midagi tegemata. Kui asjad ikka ise tulevad su juurde, ju see saatuslik on.

SVEN ARBET

Tavainimesele on astroloogia ennustamine. Aga te olete sõna „ennustanmine” kasutamise vastu.

Astroloogia on aja vaatlemine. Samasugune, nagu kalendrisse vaatamine ja sealt nägemine, et tulevad jõulud. See, mida keegi jõulude ajal teeb, on igaühe enese asi.

Astroloogiline horoskoop on ka kalender, aga astroloogidel on kalendris hoopis enam infot kui tavakalendris. Kui tavakalendris on andmed Kuu ja Maa liikumise kohta, siis meil on ka Merkuur, Veenus, Jupiter, tuhandeid muid näitajaid lisaks. Nii vaatamegi täiuslikumat kalendrit, räägime sellest, milleks aeg on lahti.

” Väga tugevalt tulevad Eesti riigi sünnikaardist välja välissuhted, suhted rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Astroloogia on aja seletamine.

Väga hea kirjeldus!

Samas mõni inimene kohe tahab ennustada, hüüab kõva häälega, mis kõik juhtuma hakkab. Aga see, mis juhtuma hakkab, sõltub paljudest asjaoludest. Tuleb vaadata ajas võimalike sündmuste ette ja taha. Seda inimestega rääkides teengi.

Loe veel

Ja kui tean, mis inimesega varem sündinud, siis tean ka, millega ta konkreetne aeg võib seotud olla. Saab nõu anda, järeldusi teha. Näiteks on inimesel isikliku elu kriis, ähvardab lahkuminek. Siis inimene küsib, et kas lahku minek tõesti tuleb või mitte. Mina ei saa seda iial teada, lubada. Aga saan vaadata tema aega ja anda nõu, et mida ta teha saaks, et saada soovitud tulemust.

SVEN ARBET

Vähe sellest, et astroloogia enesele selgeks tegite, hakkasite kohe seda teistelegi õpetama.

Lihtsalt paluti ühtäkki. Varem käisin nagu uni sõpradele peale, et lubagu nad sünnikaarte teha, aga korraga 1994. aastal palusid rootsi keele õpilased, et räägiksin neilegi, mida loen, mida tean.

Rootsi keele õpe muutus astroloogiaõppeks.

Nii oligi.

Nüüdseks on meil teiegi töö tulemusena riikliku koolitusloaga astroloogia instituut, astroloogide liit, millel omakorda kogunisti eetikakoodeks.

Panime piirid liidus paika, sest on olemas igasuguseid nurgataguseid astrolooge ja kummalisi juhtumeid. Kujutage ette: inimesele astutakse poes juurde ja hüütakse: „Sul on lese märk otsa ees!” Nii üritatakse manipuleerida, et inimene kindlastui tuleks su juurde ja maksaks, aga see pole eetiline.

Aga kui tähekaart näitab inimese kohta midagi hullu, kas siis ütlete talle seda?

Kui näen, siis kindlasti hoiatan. Aga samas ei saa täpselt teada mis juhtuma hakkab, sest inimene teeb omad otsused.

Näide ühest sünnikaardist: oli näha, et poole aasta pärast „ärkavad“ väga pingelised aspektid töö ja karjääriga seoses. Hakkasingi inimeselt uurima töö ja karjääri asju, et kas ta on tööga rahul, äkki peaks tööd vahetama. Ja kuna ta polnudki tööga rahul siis soovitasin: äkki oleks võimalus tegelda oma hobiga töö korras, teha seda, mida süda kutsub. Aga ta ei riskinud ja ... sattus hullu diagnoosiga haiglassee... Pidav stress lammutab ju tervist. Haigus annab meile tihti märku, et midagi on elus valesti.

” On olnud juhtumeid, mil räägingi inimesele ära võimaliku tulevikustsenaariumi ja ta otsustab selle läbi käia, hoolimata hoiatusest võimalike ohtude eest.

Seega näen märke, mis panevad mõtlema suurtele muutustele, pöördemomentidele. Need ei pruugi lõppeda katastroofiga, katastroofe pole sünnikaardis kirjas. Katastroof võib tulla kui me ei pööra pöördemomentidele tähelepanu.

Tooge veel näiteid, kuidas olete saatust ette näinud.

Mu oma mees on parim näide!