Maalehe veebis näeb kolmapäevase maaelufoorumi otseülekannet

„Kodumaine põllumajandus- ja toidusektor on strateegiliselt tähtis meie igapäevase toidujulgeoleku tagamiseks. Eesti põllumajandusmaa ja mets on oluline ressurss, mille mõistlik kasutamine annab võimaluse biomajanduse soodustamiseks, töökohtade loomiseks ja tulu teenimiseks. Nii maaelu kui biomajanduse edendamiseks on vaja pikaajalist visiooni, terviklikku ja strateegilist lähenemist ning stabiilseid raamtingimusi,“ kirjeldas ootusi poliitikutele Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi professor Rando Värnik rõhutab foorumi eel, et kuigi linnastumine on ülemaailmne probleem, siis Eesti väiksust arvestades võiksime püüda seda trendi eirata ja ääremaastumist vältida.

„Kindlasti ei ole selleks lihtsaid lahendusi, sest linna- ning maaelu tasakaalustamine on kulukas, aga vähemasti peame püüdlema selles suunas, et ka maapiirkondades on võimalik inimväärselt elada ja töötada, lapsi kasvatada ja koolitada. Maapiirkondade ettevõtjaid tuleks lausa soosida, et nad jaksaksid toota ja oma töötajatele maksta korralikku palka, see omakorda tähendab, et Eesti-sugune väikeriik peaks olema orienteeritud eksportivale tootmisele ja tööstusele,“ märkis Värnik.

“Maapiirkondade arengu tagamiseks ja põllumajanduse mitmekesisuse säilitamiseks on oluline väiksema ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtete sihipärane toetamine. Tuleviku maaelu peab olema mitmekesine ja eriti noorte maal elamist toetav,” ütles Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liige Kerli Ats.