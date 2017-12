Maalehes ilmuva sarja autorid on aasta loodusesõbrad

Eesti Looduskaitse Selts pidas Tallinnas aastakonverentsi ja andis tänavuse aasta loodusesõbra tiitli kirjamees Juhani Püttsepale ja fotograaf Ingmar Muusikusele.

Tunnustuse osaliseks said Juhani Püttsepp ja Ingmar Muusikus Maalehes ilmunud Eesti loodust tutvustavate fotode ja kirjutiste seeria eest, millest järgmisel aastal on plaanis välja anda ka raamat.

Juhnani Püttsepp. Foto: Ingmar Muusikus

Aasta loom 2018 on ilves. Osalt määras valiku tõsiasi, et ilvese arvukus on viimase viia aasta jooksul vähenenud 65%, seega on tegemist ohualdis liigiga. Loodetavasti annab aasta looma tiitel, mille valijate hulka kuuluvad ka Eesti jahimehed, hoogu ka ilvese arvukuse tõusule meie metsades.

Ilves on küll jahitavate loomade nimekirjas, aga nii eelmisel aastal kui tänavu on ilvese küttimise limiit olnud null.

Eesti Looduskaitse Seltsi juhatuse esimees Vootele Hansen märkis, et järgmisel aastal luuakse Eesti tõenäoliselt kuues rahvspark Alutagusel, selle keskus saab asuma Iisakul.

Samuti tahab ELKS Hanseni sõnul tunnustada tuleval aastal kõiki neid maaomanikke, kes hoolivad loodusest, hoiavad korras oma maadel kulgevaid matkaradasid ja läbitavana veekogude kallasradasid.