Maalehes välja käidud ettepanekut võeti kuulda: selge sõnumi konkursil pälvis eriauhinna Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja

Nii ka läks - Järveoja tööd ja panust tunnustati selge sõnumi konkursil eriauhinnaga.

Selge sõnumi auhinna saajad on selgunud

2018. aasta selge sõnumi auhinna saavad „Vikerhommiku“ rubriik „Teadusuudis“, Eesti Ekspressi karikatuurirubriik „Ernitsa maailm“, digiuudiste veebileht geenius.ee ja Riigikontrolli tegevus. Võistluse patroon õiguskantsler Ülle Madise annab võitjatele auhinnad üle 17. oktoobril õiguskantsleri majas toimuval galal.



Ülle Madise on öelnud, et ametlik tekst ei pea olema kantseliitlik sõnakuhi, mille all lebab lämbunud mõte. Tema arvates on tsunftide salakeelte ja tsunftivälistele inimestele ülalt alla vaatamise aeg möödas.



Parima selge sõnumiga tarbeteksti auhinna pälvib „Vikerhommiku“ rubriik „Teadusuudis“. Teadusajakirjanik Priit Ennetil on suurepärane oskus tuua viimased teadusuuringud ja -uudised arusaadavas keeles laiema auditooriumini.



Tarbeteksti kategoorias märkis hindamiskomisjon ära Vikerraadio „Peresaate“, Hille Hinsbergi ja Urmo Kübara „Kaasamise käsiraamatu“ (2014) ning ERRi raadiosaadete ja artiklite sarja „Kuidas elada sajani, aga veel 90selt möllu teha“.



Parima selge sõnumiga tarbepildi auhind antakse rubriigile „Ernitsa maailm“. Heiki Ernitsa igal nädalal Eesti Ekspressis ilmuv karikatuur „Ernitsa maailm“ on päevakohane, vaimukas ja arusaadav.



Tarbepildi kategoorias märgiti ära Tervise Arengu Instituudi liikumispüramiid ja Tallinna jalgrattateede kaardirakendus.



Parim selge sõnumiga tarbetekst koos tarbepildiga on digiuudiste veebileht geenius.ee. Veebileht on juba kolm aastat toonud keerulised tehnoloogiateemad inimesteni lihtsalt ja loogiliselt.



Kategoorias tarbetekst koos tarbepildiga märgiti ära e-ajakiri edasi.org, ETV arutelusaade „Suud puhtaks“ ning Eesti Haigekassa ja Eesti Hambaarstide Liidu projekt „Suukool“.



2018. aasta selge sõnumi edendaja on Riigikontroll, kelle eesmärk on olnud juba aastaid esitada kõik oma materjalid viisil, et need oleksid sõnavahuvabad ja maksumaksjale mõistetavad.



Edendaja kategoorias märgiti ära Statistikaamet ja Maanteeamet.



Eriauhinna pälvisid Risti Koguduse õpetaja Annika Laats ja Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja.



Võistlustöid hindas Eesti Keele Instituudi, Eesti Keeletoimetajate Liidu, Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse, Eesti Kujundusgraafikute Liidu, E-riigi Akadeemia ja OÜ Spurt esindajatest koosnev komisjon.