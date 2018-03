MAALEHT 1988 | Vändra poiss meisterdas kolm mootoriga tõukekelku ning müüs need kaluritele. Mis toonasest leiutajast saanud on?

Aastal 1988 oli Suurejõe kolhoosi lukksepp Madis Muru 17-aastane. Soome kelgule mootori külge monteerimine ei olnud tehnikahuvilise poisi jaoks kuigi keeruline. Sääreväristaja mootor sai kelgu esiotsa ning selle külge käis vedamiseks kardiratas.

“Kolm-neli talve sõitsin sellega kindlasti. Vahepeal müüsin maha ja ehitasin järgmiseks talveks uue. Kokku sai neid tehtud kolm tükki, kui õigesti mäletan,” meenutab Madis, kes elab siiani Vändra kandis ning töötab teravilja kasvatavas mahetalus.

Ta räägib, et selliseid hetki oli tal küllaga, kui tema imeriista ammulisui vaatama jäädi: “Mutikesed läksid oma tavalise tõukekelguga tõugates ees ja järsku jäävad seisma, vahivad selja taha, et kes see hull sääreväristajaga tuleb. Siis ehmuvad ära, et mootoriga kelk!“

Juht sai jalastele peale võtta ühe reisija ning istmele teise — sõitjaid rohkem kui võrri peal. Peamiselt sai lõbusõite tehtud alevi vahel, kus teed olid paksu kinnisõidetud lume all ja liiva ei puistatud. Riistapuu sõitis ligi 20 kilomeetrit tunnis ning kui väga tahta, sai kätte ka 30 kilomeetrit. “See oli juba ohtlik, sest kui liivane koht tuli ning mõni väike kivi oli, siis haakis taha ja võisid üle pea lennata,” meenutab Madis.

Peamiselt remontis noor tehnikahuviline võrre, mootorrattaid, jalgrattaid ja autosid nagu paljud teised eakaaslased. Huvi masinate vastu päris Madis oma isa käest: “Isa oli autobaasis autojuht ja lukksepp. Vedas kasti viina peale kihla, et vahetab kinnisilmi Gaz-51 mootori sisu ära — kolvid, rõngad, kõik välja. Mehed vaatasid pealt, et midagi valesti ei lähe. Ja võitiski kihlveo.”

Idee selline kelk teha, sai poiss ühe lähedal elanud vanamehe käest, kes oli tõukekelgu külge monteerinud kolmekäigulise 125-kuubikulise mootori ning sellega samamoodi ringi sõitis.

“Ühe ostsid kalurid ära, teise ka kalurid. Neil oli hea jää peal käia. Kolmandale tulid suvel kaks nooremat venda vana Javaga järgi, ütlesid, et kelku ei tahagi, tahavad süsteemi, sest kelk on neil omal,” ütleb Madis. “Pärast lammutasid ta pilbasteks ja siis olid jupid laiali ning nüüd pole enam midagi järel. Nagu noored ikka, asi tükkideks ja…”

30 aastat vanemaks saanud Madis pole enam selliseid leiutisi kokku pannud, kuna talvedel on vähem lund. Siiski ei lükka ta mõtet päris kõrvale: “Oleks vanasti sellised jalakäijate teed olnud nagu praegu, mis siis viga lasta oleks olnud!”

Nii nagu kutsus Maaleht kolmekümne aasta eest huvitavatest ja praktilistest konstruktsioonidest teada andma, teeme seda ka nüüd. Tunned mõnda leidurit või leiutad ise? Kirjuta meilegi.

Vajuta pildile ning saad kunagist artiklit lugeda:



Mootorkelgu anatoomia



Võrri mootor on kinnitatud kelgu ette kahele hoovale, mis esiotsa kinnituses on liikuvad. Veorattaks on kartauto ratas. Läbi kummi on keskele ja mõlemale äärele pandud 10 cm vahedega 4 cm pikkused poldid, mille kummist väljaulatuv osa on 2,5 cm pikkune. Mutter on keeratud vastu kummi. Poldipeade alla kummi sisse on pandud seibid ja üle poldipeade presentriba, et need kummi ei vigastaks. Veoratta rummu küljes olevat lastejalgratta ketiratast ühendab mootori veorattaga jalgrattakett. Veoratas on liikuva võlli abil kinnitatud mootori hoobade külge.



Kelgu peatamiseks on hambuline jalgpidur ja mehhanism veoratta ülestõstmiseks. Juhtimiseks on pandud veel teine käsipuu, millel küljes on siduri- ja gaasitross. Mootori summuti asetseb horisontaalselt kelgu parema jalase lähedal. Bensiinipaaki hoiab rauast hoidik. Samuti on olemas latern ja punane tagatuli. Kelk lükatakse käima tõukamisega ja selle sõidukiirus ei jää alla võrri omale.