MAALEHT 31 | Päev põllul on parem kui nädal kontoris

Võitleb kaunite kunstide nimel

Septembri algul, kui Eestis oli veel suur suvi, käis Rein Sikk külas kunstnik Teet Suurel ning pidi ka ise turnima pirakal pakul, et plakatit foto-graafi jaoks paigal hoida. Appi läks ka tema abikaasa Merike. Selline tegevus jääb tavaliselt kaadri taha ning on ajakirjanike jaoks üsna tavaline – kõik ikka selleks, et lugejani jõuaks parimad lood ja kaadrid.