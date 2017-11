MAALEHT HANNOVERIS | Agritechnica on Eesti põllumeeste lemmikmess

Tänaseks peaksid kõik Hannoveri messil käinud põllumehed elusalt ja tervelt kodus tagasi olema, sest laupäeva õhtul pani tehnikamess uksed kinni.

Kokku käis Hannoveri messilt läbi pool miljonit inimest. Kõige rohkem muidugi sakslasi, kuid palju oli ka itaallasi, austerlasi jt. Eesti põllumeestest võis näitust külastada umbes kümnendik.

"Kui Maamessi ajal on Lõuna-Eesti juba põllul, siis novembri keskpaik on väga hea aeg näitusel käia, tööd on suuremas osas tehtud ja saab aja maha võtta," märkisid näitusel kohatud Eesti põllumehed.

Kevili oli kohal kahe bussitäie liikmetega, mis on pea kaks kolmandikku kogu liikmeskonnast.

"Midagi põhimõtteliselt uut on siit raske leida, aga huvitav on ikka ja seltskond on mõnus," ütles Kevili pundiga Hannoveris käinud Andres Oopkaup.

Samas seltskonnas oli ka Mati Nurm koos poja Ahtiga, kes praegu Puide talu asju ajab, ning üks viljelusvõistluse rekordiomanikke Argo Must.

Jõgevamaa tuntud lihaveisekasvataja, Marmorland OÜ juht Meelis Marmor vaatas muu hulgas silo- ja lägatehnikat ning ütles samuti, et näitus on suur ja huvitav. Tema osales Agrilandi kliendireisil.

Lisaks olid kliendireised kokku pannud Tatoli, Baltic Agro Machinery, Eestivili jt.

Kui kliendigruppi polnud, siis vähemalt tehnikafirmade müügimeestel kuulub Hannoveri mess ilmselt töökohustuste hulka. Priit Valts Baltic Agro Machinery'st soovitas vaadata John Deere'i uue lahendusega väiketraktorit.

Väderstadi tehnikat oli Eesti põllumeestele valmis tutvustama Priidu Adrijan Väderstad Eestist, uusi trende käisid otsimas Eestis Krone, Amazone ja Deutz-Fahri masinaid müüva Oilseeds Tehnika müügiesindajad.