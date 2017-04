Maaleht saab Rukkiräägu kultuuriauhinna

Maalehel on täna sünnipäev

Eesti Rukki Selts otsustas omistada Rukkiräägu-nimelise kultuuriauhinna tänavu Maalehe toimetusele.

Rukkiselts on Rukkiräägu kultuuriauhinda välja andnud aastast 2000, mil selle pälvis kirjanik Mats Traat luulekogu "On unistus kui ränikivi" eest. Järgnevatel aastatel on auhinna saanud tekstiilikunstnik Anu Raud, lavastastaja Tõnis Kask, muusikud Heldur Jõgioja ja Voldemar Kuslap, luuletaja Hando Runnel, põllumajandusajaloolane Arvo SIrendi, folklorist Ingrid Rüütel, rahvatantsujuht Maie Orav jt.

Maaleht väärib rukkiseltsi liikmete hinnangul tunnustamist kultuuriauhinnaga Eesti maaelu ja omakultuuri hoidmise eest, mida ajaleht on edukalt teinud 30 ilmumisaasta vältel. Selts kuulutas tänavuse laureaadi välja Eesti rukki päeval 21.aprillil k.a.

Maalehe peatoimetaja Andres Eilart tänas rukkiseltsi nii tunnustuse kui ka rukkiga seotud traditsioonide elushoidmise eest. "Rukkil on meie rahva jaoks vankumatu sümboli tähendus," kinnitas Eilart.

Auhind antakse Maalehe toimetusele üle sügisel, kui leht tähistab pidulikult ilmumise 30. aastapäeva.