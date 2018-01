MAALEHT VIETNAMIS: Läänemere räim võib olla reostunum kui Mekongi kala

Viimase 30 aasta jooksul on Mekongi jõe ökosüsteem halvenenud, samas veekvaliteeti kontrollitakse varasemast põhjalikumalt. Ehk siis see, mis sõltub inimese tegevusest, on suurema tähelepanu all, sest vee puhtus mõjutab Mekongi delta akvakultuuride kvaliteeti ja selle ekspordivõimalusi.

Mekongi delta vesikonnas elav rahvastik suureneb jõudsalt, mis toob kaasa tööstusettevõtete kasvu ja intensiivse põllumajanduse. Väetamine ja taimemürgid jõuavad jõkke ning mõjutavad kalade, krevettide, molluskite ja riisi kvaliteeti. Need on tooted, mida tuuakse sealt Eestisse meie toidulauale.

Maaleht sõitis Vietnami, et uurida, kas Eesti siseveekogudega võrreldes palju reostunumast Mekongi jõest jõuab Eestisse kala, mida on veekvaliteet mõjutanud. Esimest korda kirjutas Maaleht sellest 2016. aastal.