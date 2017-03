Maaleht.ee ilmaennustamise viievõistlus: kui kaua näeme päikesepaistet sel nädalavahetusel?

Esmaspäeval alanud ja teadaolevalt Eesti esimese ilmaennustamise mitmevõistluse tänane küsimus: kui kaua (tundi ja minutit) näeme Eesti keskmisena sel nädalavahetusel päikest paistmas?

Võib muidugi minna ka nii, et ilm on nii laupäeval kui pühapäeval pilvine ja päikesepaistet ei registreerita Ilmateenistuse üheski vaatlusjaamas. Sel juhul on vastuseks 0.

Vastuseid ootame hiljemalt täna õhtuks kella 23.59-ks e-aadressil veeb@maaleht.ee.

Viis järjestikust päeva kestnud ennustusvõistlus saab tänasega ka läbi. Viievõistluse tulemused selguvad kevadisel pööripäeval 20. märtsil ja parimaid ootavad Maalehe meened.