Maamees: mul pole raha telekanaleid kinni maksta!

„Tänasest ma siis telekat enam ei vaata. Ütlen ausalt, et mul ei ole raha, et söögi, riiete ja kommunaalkulude kõrvalt veel telekanaleid kinni maksta,“ ütleb Tartumaal Võnnus elav Vahur, kes sarnaselt paljude teiste eestimaalastega seisab valiku ees, kas maksta seni vabalevis olnud telekanalite eest iga kuu kümmekond eurot või selle rahaga mõni kord poes käia.

Tartumaal Võnnu vallas elav Vahur näeb eilsest vaid riigitelevisiooni ja Tallinna TVd, mis pärast omavalitsusvalimisi võib hoopiski pillid kotti panna. Mees tunnistab, et TV3 ja Kanal 2 nägemise nimel ei ole ta valmis püksirihma pingutama.

Vanahärra leiab, et riik võinuks kas või kuidagi kompenseerida telekanaleid, et need vabalevist ei lahkuks.

