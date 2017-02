Maalehe järelpärimise peale korraldas maanteeamet analüüsi, selgitamaks välja, kust on pärit 29 mullu esmasena arvele võetud ammuse väljalaskeaastaga Belarus-traktorit.

Maanteeameti tehnoosakonna ekspert Rait Parve teatab, et analüüsi käigus vaatas ametkond 29 eelmisel aastal Eestis registreeritud kasutatud MTZ-i andmed läbi.

„Eilses Maalehe artiklis toodu kinnitust ei leidnud,“ tõdeb Rait Parve. „Kõik kasutatuna registrisse tulnud traktorid vastavad visuaalselt oma vanusele ning varem väljastatud registreerimistunnistustele“.

Andmete analüüsist selgub, et 29st MTZ-ist 15 on olnud varem Eestis registreeritud ja varem siin ka registrist kustutatud kas siis liiklusseaduse või omaniku taotluse alusel. Kolm traktorit on Lätist ja seal olnud varem registreeritud, üks on Norrast ja seal varem registreeritud, viis on Rootsist ja seal varem registreeritud ja veel viis on Soomest ja seal varem registreeritud.

Põhjamaadest Eestisse jõudnud vanade Belaruside näol on suure tõenäosusega tegemist Minskis nõukogude ajal spetsiaalselt lääne turu jaoks ehitatud traktoritega, mida üldjuhul polnud Nõukogude Liidus piires võimalik osta. Need olid tugevama konstruktsiooniga ja igas mõttes kvaliteetsemad masinad, kõrges hinnas juba sel ajal ja nagu nähtub, töötavad kenasti tänaseni.

Küsimus esmaregistreeritud traktorite arvu ja uute arvele võetud traktorite arvu erinevusest tekkis eelmises Maalehes ilmunud eelmise aasta arvele võetud traktorite tabelit analüüsides. Nimelt on seal kirjas, et esmasena pani maanteeamet 2016. aastal kirja 724 põllutraktorit, millest 619 olid uued. Nüüd selgub, et 105 kasutatud traktorit, sh kõnealused 29 MTZ-tüüpi masinat jõudsid registrisse ka tõepoolest kasutatuina erinevaid teid kaudu piiri tagant või olid millalgi Eestis arvelt maha võetud ja registreeriti nüüd uuesti.