Maanteeamet hindab teeäärsete põlispuude raievajadust

Maanteeamet laseb spetsialistidel üle vaadata riigiteede ääres kasvavad põlispuud, sest paljud neist võivad oma seisukorra tõttu olla liiklejatele ohtlikud.

Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja Villu Lükk ütles ERR Uudistele, et riigiteede ääres paikneb suurel hulgal looduskaitse ja muinsuskaitse all olevaid alleesid ja parke, mis paraku on kesises või avariilises seisukorras.

"Kuivanud ja mädanevad oksad kukuvad tugevate tuultega teele, halvemas seisundis puude puhul on murdumise oht. Maanteeamet on aga kohustatud tagama liiklusohutust riigimaanteedel ning samal ajal korraldama maaomanikuna ka kaitsealuste objektide säilimise ning aja- ja asjakohase hoolduse," rääkis Lükk.

Väljakuulutatud riigihanke "Riigi teemaal paiknevate kaitsealuste alleede seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskavade koostamine" eesmärgiks on läbi viia kaitsealuste alleede seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskavade koostamine.