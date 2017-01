Rootsis registreeriti möödunud aastal rekordarv õnnetusi, milles hukkusid metsloomad.

Autojuhid teatasid 2016. aastal Rootsi politseile 58 337 liiklusõnnetusest, milles osalesid metsloomad. See on 20 protsenti enam kui 2015. aastal (48 190).

"Kasv pole ühe aastaga olnud kunagi varem nii suur," selgitas Niclas Dahl mittetulundusühingust Älgskadefonden, kelle eesmärgiks on selliste õnnetuste vältimine.

Dahli arvates on kasv tingitud pehmetest talvedest - loomad liiguvad suurematel maa-aldel ning otsivad vett, kui taavpärased joogiallikad kinni külmuvad.

Kõige rohkem sattus õnnetustesse punahirvesid (44,456), metsssigade ja põtradega juhtunud õnnetuste arv vähenes.

"Kokkupõrked põtradega on sõidukijuhtidele kõige ohtlikumad. Kui pikkade jalgadega raske keha kapotile maandub, on see paras mats," sõnas Dahl portaalile The Local.

Allikas: The Local