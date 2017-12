Neid on aga üle riigi rohkem kui 350. Nii on hakatud endise Krediidipanga põhjal loodud Coop Panka hellitavalt kutsuma ka maarahva pangaks.

“See, et midagi pangalaadset ka maal oleks, on ainult tervitatav, meil elab siin ikkagi oma 700 inimest,” oli Laeva valla elanik Ilona Piirimägi õhevil, kui seda uudist oktoobris esimest korda kuulis.

Tegu on siiski rohkemaga kui pelgalt pangalaadse tootega. See on ikka päris pank.