Maarahvas on Coopi Panga tuleku eel ootusärevuses

Laeva mees Vambola Mets on Säästukaart Plussiga saanud senimaani poest raha välja võtta ja leiab, et vaevalt ta pensionärina peale raha väljavõtmise muud pangateenust vajakski.

Maal ollakse oma esimestes hinnangutes uuele pangale vaoshoitud. Mis on ka niivõrd värske uudise puhul loomulik, sest enamasti ei olda sellega veel kursis. Samas on igati tunda ootusärevust.

„Väga põnev värk, kuigi kuuulda ei ole sellest veel õieti midagi olnud. See, et midagi pangalaadset ka maal oleks, on ainult tervitatav, meil elab siin ikkagi oma 700 inimest,“ arutleb Ilona Piirimägi Tartumaalt Laeva vallast.

Ta usub, et kui pangateenused nende Laeva A ja O poodi tulevad, siis kõige enam hakatakse seda kasutama sularaha väljavõtmiseks. Pangaautomaati neil pole. Juba mõnda aega ei käi enam ka pangabuss. Eriti just eakamad sõidavad tihti ainuüksi seepärast 22 km kaugusele Tartusse, et raha välja võtta.

„Enamusel on selleks kindel marsruut välja kujunenud: bussiga linna, raha automaadist välja, siis Grossi poodi bussijaama kõrval ja lõunase bussiga tagasi,“ teab Laeva kultuurimaja direktorina töötav Piirimägi.

Tähtsaim teenus maal: sularaha

Ise teeb ta kõik oma pangatoimingud samuti linnas või internetipangas. Ta usub, et kui pank kohalikus poes toimima hakkab, kasutab temagi võimalust sealt sularaha võtta. Samas ei ole ta praegu kindel, kas ta oma remondilaenu sooviga sinna läheks. Hetke mõelnud, leiab, et kui kõik teenused on samad, siis miks ka mitte.

Laeva külas elaval pensionäril Vambola Metsal on loodava poepanga asemel südamel aga hoopis seal kaua pesitsenud mure.

„Miks maal asuvates A ja O kauplustes on palju vähem soodusmüüke kui linnas asuvates Coopi suuremates poodides, sellega teevad nad maarahvale ju liiga?“ küsib ta.

” Maal on sularaha rohkem tarvis kui linnas, maa kündmise eest traktoristile ju ei rebi juppi kaardi küljest.

Mis uude panka puutub, siis leiab ta, et talle sellest suurt kasu pole. Ka Säästukaart Plussiga on ta saanud senimaani poest raha välja võtta ja leiab, et vaevalt ta pensionärina peale raha väljavõtmise muud pangateenust vajakski. Just sularaha ongi maal see a ja o.

„Maal on sularaha rohkem tarvis kui linnas, maa kündmise eest traktoristile ju ei rebi juppi kaardi küljest, ikka on raha vaja,“ naerab ta.

Mets ei usu eriti, et inimesed nüüd seniseid panku kohe selle uue vastu välja vahetama hakkavad. Paljudel on ju veel ka pensionikindlustus ja lihtsam on arveldada, kui pangateenused on ühes pangas kõik. Ta ei ole seni kuulnud, kas Coopi pank hakkab pensionisammastega tegelema.

Maainimesele on muidugi hästi tore, kui pangateenused kodu lähedal oleksid. Kuidas inimesed uue pangaga kaasa lähevad, sõltub Metsa meelest eeskätt aga sellest, kui hästi see tööle hakkab.

Laeva A ja O kaupluse juhataja Elle Ernits ütleb, et talle isiklikult see poepankade idee meeldib, kuid kuidas ümbruskonna elanikud sellega kaasa tulevad, näitab aeg. Samas on neil üks suurimaid muresid ruumikitsikus: raske on poes leida kohta, kus kliendid saaksid teiste silmade eest varjatult oma pangatoiminguid teha.

Jõgevamaal Puurmani põllumajandusühistus raamatupidajana töötav Kaja Kaeramaa peab igati kiiduväärseks, kui nende Puurmani poes ka pangaasju ajada saaks.

„Meil on küll praegu Swedpanga automaat olemas, aga vallad ühinevad ja ei tea, kauaks sedagi siis siin on,“ kahtleb ta.

Polegi eriti raha

Ta ise kasutab poes maksmiseks juba mitu aastat Säästukaart Plussi ja on sellega igati rahul. Esialgu ta Coopi pangakaarti võtta ei kavatse. Las aeg näitab ja toob selgust, mis see endast kujutab, ütleb ta.

Puurmani külje all elav Eevi Kukke ei oska aga uuest pangast midagi arvata, kuigi teab juba, et see on tulemas.

„Pensionäril on seda raha nii vähe, et pole pangaga suurt pistmistki. Mulle aitab täiesti siinsest pangaautomaadistki, kui raha on vaja välja võtta,“ tunnistab ta.