Maarjamäel algas memoriaali ümberehitamine kommunismiohvrite mälestuspargiks, maha võetakse 500 puud

Metsa ülestöötamise ja hakkpuidu tootmisega tegelev OÜ Puiduhake.com alustas esmaspäeval Maarjamäel puude kärpimist ja seal kus vaja ka langetamist. Pilt on tehtud nädala alguses, pidevate vihmade tõttu on praeguseks pinnas kohati päris mülkaks muutunud.

Sel nädalal alustati Maarjamäel tulevase, ligi kuus miljonit eurot maksva kommunismiohvrite mälestusmärgi kohal pinnase ettevalmistustöid.

Mälestusmärgi objektil esimesi töid tegeva OÜ Puiduhake.com esindaja Erkki Naabel märkis, et projekti raames läheb raidesse 500 puud. Koht asub suurel pindalal, kohati väga pehmel pinnasel, osaliselt ka paeklindil, mis jääb Pirita tee äärde ja on selle kõige tõttu üsna keeruline ja töömahukas. Ta lisas, et ettevõte ongi peamiselt spetsialiseerunud raiete tegemisele eritingimustes, seega midagi otseselt ülejõu käivat selles töös pole.

"Ega mulle ei meeldigi teha lihtsat metsatööd, adrenaliinirohke töö on palju huvitavam," ütles Erkki Naabel.

Töö käigus lõigatakse puud ja juuritakse kännud, mis kõik koondatakse objekti serva ning lõpuks utiliseeritakse.

Kännud veab firma oma Viimsis asuvale suurele laoplatsile, kus need kuivatatakse, purustatakse ja lõpuks puiduhakke tootmiseks lähevad.

Mälestuseks kommunismi repressioonide ohvritele

Läinud aasta augustis avalikustatud arhitektuurikonkursi tingimustele vastanud kaheteistkümne kavandi hulgast tunnistati esikoha vääriliseks arhitektuuribüroo JVR OÜ ideelahendus märgusõnaga „Teekond“, mille autorid on Kalle Vellevoog, Jaan Tiidemann, Tiiu Truus, Martin Prommik ja Lidia Zarudnaja.

Võidutöö Teekond eskiislahendus. Foto: RAKS

Rajatav memoriaal koosneb kahest osast, millest üks on „Teekond“ ja teine „Koduaed“. Selleks, et jõuda koduaeda, tuleb võtta ette teekond. Et asuda teekonnale, tuleb lahkuda koduaiast.

Teekond

Teekond on metafoor, milles põimuvad lootus ja lootusetus. Teekond on ruumiline kogemus, milles avaldub süsteemi jõud, mis selekteerib, lahterdab ja otsustab inimese saatuse üle. Inimene on selle süsteemi kõrval väike ja jõuetu. Teekond ei ole olemise, vaid kulgemise koht. Teekonna läbimine on rituaal, mis aitab kogeda minevikku.

Teekonda tähistab pikk must tunnelilaadne sirge koridor, mille seintel on tahvlid kommunismiohvrite nimedega. Nimetahvlite kõrval ja kohal on ilma nimedeta tahvlid, mis sümboliseerivad lisaks nimetatud ohvritele ka teisi nimeta kommunismi ohvreid. Tahvlid viitavad süsteemi lahterdavale olemusele. Iga tahvel on nummerdatud ning sellel on 50 nime. Nimede ümmargune arv ja tahvlite selge struktuur aitab visuaalselt tajuda ohvrite hulka.

Koduaed

Koduaed on metafoor, milles põimuvad unistused, mälestused ja koduigatsus. Kodus tuntakse end turvaliselt, kodus on vaikus ja rahu. Koduaed on olemise, mitte kulgemise koht. Koduaia sümbol on õunapuu. Õunapuu istutamine on rituaal, mis on suunatud tulevikku.

Koduaed on süvistatud nõkku, mille keskel on väljak mida ümbritsevad nõlvadele istutatud õunapuud. Need õunapuudega nõlvad eraldavad väljaku ümbritsevast. Väljaku servas kõrgub tume ristküliku kujuline tahukas, mille ees ja ümber saab pidada mälestusüritusi. Väljaku põrandaks on betoonpind, millel on laia põrandalauda meenutav muster, mis viitab kodu põrandale. "Kodupõrand" on tugev kehaliselt tajutav kujund, mis loob metafoorse silla lapsepõlvega.

Ohvitseri teekond

Ohvitseride mälestusmärk koosneb pikast tumedast seinast, milles on ohvitseri figuur. Tumeda seina ääres seisev uhke ohvitser on jõuline, kuid sünge kujund, mis koos seina taga kulgeva teekonnaga moodustab mitmetähendusliku välja.

Ohvitseri figuuri kavandab kunstnik autoritööna eraldi tellimuse ja kavandi alusel. Figuuri jalamil on heledast betoonist alus, mis on mõeldud küünaldele ja pärgadele.