Maasikakasvataja: on mõne aasta küsimus, mil teised sordid 'Polka' kõrvale tõrjuvad

Keskvarajastel sortidel on suur saagikus. Nende seas on uueks sordiks 'Sunsation', mis on sarnane sordile 'Sonata'. „See on ilus särav lauamari, maitselt väga hea ja magus,” iseloomustas Kaire Roositalu. Tegu on hea saagikuse ning tugeva struktuuriga marjaga. Kui ’Polkal’ on viimased marjad väga väikesed, siis 'Sunsationi' marjad on lõpuni suured.

„Kui ’Polka’ on pehme mari ja valmib pärast korjamist edasi, nii et järgmisel päeval läheb tumedaks, siis 'Sunsation' on pärast maha jahutamist kaua aega väga ilus,” võrdles maasikakasvataja. Tegu on kvaliteetmaasikaga, nii et sellest võib teha moosi ja kõike muud.

Margus Tärn Raja talust Harjumaalt ütles, et iga sort on natuke erinev - maitsenüansid, lõhnad, välimus. Nemad kasvatavad kõige rohkem sellist uut sorti nagu ’Roksana’. „Kliendid ütlevad, et see on ilus suur mari, mida on hea kerge toormoosi jaoks puhastada, lisaks väga hea maasika maitsega,” vahendas mees parajasti Raja tallu marju ostma tulnud maasikasõprade arvamusi.

Loe veel

„Rahvas nõuab ’Polkat’, aga siin on mõne aasta küsimus, millal teised sordid selle kõrvale tõrjuvad, kuna nad säilivad paremini,” arvas Kaire Roositalu Joosepi talust. Kodus kasvatamiseks soovitas ta siiski ’Polkat’, mis on söögiks ja moosiks kõige sobivam. „Teisi võib ka kodus kasvatada, aga neid ei raatsi moosiks teha, kuna nad on nii ilusad.”