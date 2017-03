Maaülikooli lahtiste uste päeval saab vasika isa tuvastamisel kätt proovida

Kolmapäeval, 22. märtsil toimub Eesti Maaülikoolis lahtiste uste päev, kus huvilised saavad maaülikooliga tutvuda läbi praktiliste töötubade.

Päeva jooksul on võimalik külastada 13 erinevat töötuba, mis avavad põhjalikumalt erialasid, mida ülikoolis tudeerida saab. Näiteks on kavas mängud voolava veega, isaduse määramine vasikatel, hüdraulilise robotkäe konstrueerimine ja kalatöötlemise saladused.

Eesti Maaülikooli turunduse peaspetsialist Kariina Tšursin-Sootla sõnul toimub lahtiste uste päev töötubade formaadis esimest korda, tõotades tulla viimaste aastate huvilisterohkeim.

“Veterinaarmeditsiini töötuppa, kus on kavas näiteks lahkamine ning praktilised ülesanded sigimisbioloogia laboris, pidime registreerimise sulgema juba paar päeva pärast töötubade väljakuulutamist, sest huvi selle valdkonna vastu on aasta-aastalt tormiliselt kasvanud ning grupp sai väga ruttu täis,” kommenteeris Tšursin-Sootla. Väga populaarseks on osutunud ka töötoad e-turundusest, loomakasvatusest, metsandusest ning ehitusest.

Lahtiste uste päeva raames näidatakse muu hulgas rohefilme, Eesti üks mainekamaid teadlasi professor Ülo Niinemets peab populaarteadusliku lühiloengu taimede kommunikatsioonist, noortel on võimalik kohtuda maaülikoolis õppivate tudengitega ning küsida erialavaliku osas nõu karjäärikohvikus.

Lahtiste uste päev toimub Eesti Maaülikooli Metsamajas aadressil Kreutzwaldi 5, Tartu.