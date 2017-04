Maaülikooli teadlased aitasid kaasa viie uue sääseliigi avastamisele Lõuna- ja Kesk-Ameerikas

Eelmisel nädalal avaldati maailma juhtivas biosüstemaatika ajakirjas ZooKeys artikkel, kus kirjeldati viit teadusele uut putukaliiki Colombiast ja Costa Ricast. Uurimus sai teoks Eesti Maaülikooli zooloogia osakonna, Turu Ülikooli (Soome) ja São Paulo Ülikooli (Brasiilia) teadlaste koostöös.

Uute liikide näol on tegemist väikeste, ligi 2 mm pikkuste sääskedega. „Eesti teadlased aitasid juba püütud putukaid kirjeldada - suurem osa kasutatud materjalist on kogutud Kentucky Ülikooli (USA) initsiatiivil,“ nentis Eesti Maaülikooli zooloogia osakonna vanemteadur Olavi Kurina, kes on ka teadusartikli juhtiv autor.

Leitud sääsed elavad troopilises vihmametsas ning nende liigirikkus on erakordselt suur just sealse niiske ja palava kliima tingimustes. Kurina sõnul need sääsed inimeste ega teiste loomade verd ei ime ja haigusi ei kanna, küll aga toituvad nende vastsed kõdunevast orgaanilisest ainest ja on olulised lagundajatena.

Artiklis on analüüsitud putukaliikide levilaid Lõuna-Ameerika põhjaosas laiemalt. Seni kirjeldamata ning teadaolevalt lokaalse levikuga liikide avastamine heidab valgust liigitekke mehhanismidele ning endeemsete liikide kujunemisele.

Nime said uued liigid morfoloogiliste erisuste järgi, mis on putukasüstemaatikas tavapärane praktika.