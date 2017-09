Maaülikoolile valitakse eeloleval reedel uus rektor, kandidaate vaid üks

Reedel, 29. septembril toimub Eesti Maaülikoolis rektori valimine järgnevaks viieks aastaks. Ainsa kandidaadina on esitatud ka hetkel ametis olev rektor Mait Klaassen.

Rektori valib valimiskogu, mis on 229-liikmeline. Valimiskoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 valimiskogu liikmetest, see on 153 liiget.

Rektorikandidaat osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole valimiskogu koosseisust, mis tähendab, et rektorikandidaadil on vajalik koguda vähemalt 115 poolthäält. Juhul, kui kandidaat kogub vähem hääli, jääb rektor valimata ning asjade edasise käigu otsustab ülikooli nõukogu.

Valimiskoosolek algab reedel kell 12 Eesti Maaülikooli peahoone aulas. Seda on võimalik jälgida ka veebist aadressil video.emu.ee.