Maaülikoolist sai tänavu diplomi üle pooletuhande tudengi

Eesti Maaülikooli lõpetas sel aastal rakenduskõrgharidusõppes 19, bakalaureuseõppes 259, magistriõppes 175 ning integreeritud õppes 87 tudengit. Kokku sai maaülikooli diplomi 540 spetsialisti, neist 32 lõpetasid kõrgkooli cum laude.

“Oleme täna väga turbulentses maailma arengufaasis, kus kõik muutub – rahvad liiguvad, usud muudavad oma põhilisi mõjupiirkondi, riikide ja liitude poliitikad muutuvad. Kõikjal keeb ja pulbitseb. Kas see meile alati meeldib - pole kindel, aga see on meie aeg, õigemini rohkem vist tänaste lõpetanute aeg, sest teie peate selle suure segaduse sees leidma uue tasakaalupunkti,” ütles Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen lõpetajatele.

Ta rõhutas, et diplomini jõudmine on raske ja see võtab aega, kuid maaülikool on kõigi lõpetajate võimekuses kindel. “Vaatame kõik teie poole lootusega, et te hoiate oma riiki, austate varasemate põlvede tehtut, arendate oma eriala ja mis kõige olulisem - hoiate oma peret ja lähedasi. Siis ei te murdu te kunagi ja ka teil endil on tugi alati olemas,” lisas Klaassen.

Integreeritud õppes said kutse 31 inseneri ja 56 loomaarsti. Varasema kahe aastaga võrreldes on veterinaarmeditsiini lõpetajate arv kasvanud 16 võrra. Loomaarstiõppe lõpetajatest 27 olid soomlased.

Eesti Maaülikooli lõpetas cum laude 32 tudengit, kõige suurem cum laude lõpetajate osakaal oli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi magistriõppes (16).

Sisseastumisavalduste vastuvõtt Eesti Maaülikooli algab 22. juunil. Avaldusi oodatakse 19 bakalaureuse-, rakenduskõrghariduse- ja integreeritud õppe õppekavale ning 17 magistriõppekavale.

Sisseastumisperiood kestab 5. juulini, avaldusi võetakse vastu nii sisseastumisportaali www.sais.ee kaudu kui Eesti Maaülikooli peahoones alates 26. juunist (tööpäeviti kell 9.00-15.00, Kreutzwaldi 1a, ruumis 104).