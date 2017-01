Maavalitsuste saatus hakkab selguma sellel nädadal, ütles riigihalduse minister Mihhail Korb Läänemaa omavalitsuste ja riigiametite juhtidega kohtumisel.

„Koalitsioonileppes on kirjas, et maavalitsused kaovad,” nentis Korb. „Selline lause on kirjas, kuid sellel pole veel sisu, küsimusi on praegu rohkem kui vastuseid.”

Maavalitsuste ja maakondade saatust hakkab vabariigi valitsus isekeskis arutama 12. jaanuaril.

„Plaan plaaniks, aga kuidas see toimima hakkab, selles praegu veel lõplikku kokkulepet ei ole,” nentis minister.

Allikas: Lääne Elu