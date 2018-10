Madala veetaseme tõttu on jõgedesse rajatud ebaseaduslikke kivivalle

"Ilmselt on olnud kivivallide eesmärgiks veetaseme tõstmine veidi sügavama veesilma tekitamiseks nt kastmisvee võtmiseks, saunast vette hüppamiseks või lastele suplemiseks. Näiteks on Liivi, Jõelähtme, Sõmeru ja Kuusalu jõgedes, mille ääres on rohkem hoonestatud kinnistuid, ka palju omavoliliselt rajatud kivivalle. Tuletame meelde, et selliseid valle ei tohi rajada ja seal, kus need on juba rajatud, tuleb need kivihaaval likvideerida,“ lausus Elina Leiner, Keskkonnaameti vee peaspetsialist.

Leineri sõnul takistab kivivallide tekitamine looduslikku veevoolu ja võib häirida vee-elustiku rännet. Paljudes jõgedes on liikide säilimise seisukohast äärmiselt oluline, et liik saaks piki jõge üles ja alla vabalt liikuda. Kui kala ei saa enam kivivallist üle ja selline olukord jääb kestma aastateks, siis ülalpool kivivalli võib kalastiku liigiline koosseis ja arvukus väheneda. See võib aga omakorda põhjustada liigi kadumist veekogust.

Kivivall peab kinni ka veekogus liikuva risu ja setted. Kui kivivall hooletult likvideerida, siis pääsevad setted allavoolu ja võivad enda alla matta vee-elustikule vajalikud kudealad või ka koetud marja. Kui mari jääb setete all hapniku puudusesse, siis mari hukkub. Tõsi, sama mõju võib olla vettelangenud puudel, kuid inimene ei tohiks selliseid ebasoodsaid tingimusi ise elustikule tekitada.

„Ka looduslikult esineb äärmuslikke veeolusid, kuid siiski pigem harva – veevaesed perioodid vahelduvad veerikkamatega, sademeteta päevad rohkete sadudega. Loodus tuleb selliste olukordadega toime ja olukord alati tasakaalustub. Kivivallide rajamine aga võimendab ja mitmekordistab selliseid olukordi mõjutades negatiivselt veekogu seisundit,“ selgitas Leiner.