Maiuste marss minevikust: on maitseid ja värve, mis ei unune

“Juba vähemalt viiskümmend aastat ja kauemgi on lapsed lasteaias ja koolis saanud nääri- või jõuluvanalt Kalevi kommipaki ja see traditsioon elab siiani,” kinnitas Kalevi kommunikatsioonijuht Ruth Roht.

Teadur Otto Kubo, kes töötab Kalevi kommivabrikus 1955. aastast, lisas, et eelmisel sajandil sai tubli laps jõulupaki (mitu aastakümmet küll nääripaki) nii oma ema kui isa töökohast, lisaks veel spordikoolist, muusikakoolist ning teistestki huvikoolidest või -ringidest, kus ta käis. Kui õppur eriti tubli oli, kutsuti ta ka linna nääripuule, kus samuti ootas ees kommikott.

Kas teate aga, et mujal maailmas on selline pühadeks kommipakkide kinkimine lausa unikaalne või täiesti tundmatu tava? Ruth Roht rääkis, et Kalevi sõsarettevõtted Põhjamaades polnud sellisest kombest varem kuulnudki.

Vaata, milliseid vahvaid kommipakke on meie lapsed läbi aegade pühadeks saanud!