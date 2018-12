Majapidamise kaevuvee kvaliteetseks muutmiseks kulus 2500 eurot

Roosileht väljakuulutatud uuringu sihtrühma ei kuulu, sest tema kodune majapidamine on ühtlasi ka puhkeküla, ent seda hoolikamalt tuleb tal suhtuda joogivee kvaliteeti. Tema olukord on aga kõnekas näide sellest, et hajaasustusega paikades võib salv- või puurkaevust saadav vesi mitmel põhjusel vajada puhastamist.

Uus-Kalda spordi- ja puhkeküla pidav Roosileht oli hädas sellega, et pesuruumis olid kahhelkivid roostekarva ning neid tuli alatasa puhastada.

“Ja kodumasinad – no see katlakivi, seda oli nii et tapab!” ütles ta.

Pisut alla saja euro maksma läinud analüüsid näitasid, et vees on soovimatuid aineid. Puurkaevust vähem kui kilomeetri kaugusel asub loomalaut ning kevaditi lume sulamise aegu näitasid proovid vees vähesel määral kolibakterit. “Väga õrn küll ja sellega oleks tohtinud veel puhkeküla teha, aga ta oli juba näha. Mõtlesin, et mida värki!” rääkis Roosileht.

Seepeale kutsus ta kohale asjatundja, et paigaldada korralik veepuhasti. “Sel aastal panime siis hirmus vägevad filtrid,” lausus ta. “Tundub, et ka kodumasinad on paremad.”

Nüüd on tal keldris agregaat, mis vett puhastab ning iga viie päeva tagant ka iseenda seestpoolt puhtaks peseb. Kõik see läks maksma 2500 eurot, kuid tulemuseks on vesi, mis kodumasinaid ei lõhu.