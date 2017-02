Maksumaksjate liit andis tänavuse "maksumaksja vaenlase" tiitli Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS), põhjendades seda Eesti brändi projekti ja Ärma toetuseskandaaliga.

Liit teatas, et 2016. aastast jääb paljudele maksumaksjatele meelde kaks arusaamatut sündmust: otsus mitte nõuda tagasi Ärma talule makstud toetust ja umbes 200 000 eurot maksnud disainiprojekt.

"Need kaks juhtumit on näited sellest, kuidas tehakse rumalaid otsuseid, kui raha antakse lihtsalt niisama jagada. Hoolimata kõigest muust, mida EAS on teinud ja kavatseb teha, on need kaks juhtumit kahjustanud mitte ainult EAS, vaid kogu Eesti riigi mainet," põhjendas liit.

Sõbra tiitlit liit välja ei andnud, aga sõbra eriauhinna sai kohtunik Kadriann Ikkonen "põhjaliku ja argumenteeritud kohtuotsuse eest maksuintresside osas".