Malevates osalenud 4200 noort tegid tänavu ka IT-tööd

Noortemalevates sai möödunud suvel oma esimese töökogemuse 4191 noort, kes lisaks tavalisele malevatööle töötasid sel korral ka IT- ja tehnoloogiaettevõtetes ning turismivaldkonnas.

Esimest korda pakuti sel aastal noortele nii-öelda innovatsioonimalevaid, kus 479 noort sai osa uuenduslikest töövormidest. Näiteks kaasati malevategevuste korraldusse IT- ja tehnoloogiaettevõtteid, arendati disainmõtlemist ja keskkonnateadlikkust ning tutvuti turismivaldkonna teenustega.

Eesti Noorsootöö Keskuse direktori Edgar Schlümmeri sõnul tulid malevakorraldajad tänavu hästi kaasa plaaniga kaasata uusi ettevõtteid ja pakkuda uuenduslikke töövorme.

"Noortemalev on paljudele noortele esmane töökogemus ning see on hea meetod ja turvaline keskkond, milles töö tegemist tundma õpitakse," lausus Schlümmer. "On väga oluline, et malevakorraldajad mõistavad noorte ja tööandjate muutunud ootusi malevale kui ühele olulisele etapile tööturule sisenemiseks ning pakuvad üha mitmekesisemaid ja töömaailmaga mitmekülgsemalt seotud võimalusi."

Schlümmer lisas, et malevakogemus peab jääma positiivseks ja lõbusaks, kuid selle kõrval andma veelgi rohkem selle nimel, et noor teeks tulevikus teadlikuma karjäärivaliku ja malevakogemus leiaks väärtustatud koha tema Cvs.

"Malevasse kandideerimine sarnaneb paljuski tööle kandideerimisega, mille käigus noori intervjueeritakse ja vaetakse nende seniseid pädevusi ja kogemusi," märkis Schlümmer. "Paljudes malevates said noored tutvuda ettevõtete köögipoolega, suhelda ja vahetada kogemusi nende juhtidega ning seeläbi terviklikuma pildi töömaailma toimimisest. Tööandjad hindavad malevakogemust noorte elulookirjelduses üha kõrgemalt."

Koondprojektis "Noortemalevad 2017" osales 44 malevakorraldajat. Nende korraldatud malevates sai töökogemuse 787 noort osales ööbimisega malevas, 3034 noort ööbimiseta malevas ja 479 noort innovatsioonimalevates. Viimasel viiel aastal ongi malevates osalenud ligikaudu 4000 noort, kuigi kümnendi algusaastatel oli osalejaid umbes 6000. Ühtekokku eraldas riik Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) korraldatud konkurssidel malevakorraldajatele sel aastal üle 410 000 euro.