Mandri ja Muhu vahelise silla teema lükati aastaks uuringutele

Foto on ilustratiivne.

Vabariigi valitsuskabineti otsuse kohaselt koostab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium järgmise aasta märtsiks mandri ja Muhumaa vahelise püsiühenduse ehitus- ja hooldemaksumuse analüüsi ning ajakohastatud sotsiaalmajandusliku mõjuhinnangu.

Selle tõdemuseni jõuti eelmisel neljapäeval, kui kabinetiistungil kuulati ära majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ülevaade Muhu ja mandri vahele püsiühenduse rajamise senistest arendustegevustest, vahendab Saarte Hääl.

”Esimeseks sammuks on see väga positiivne, et valitsus asjaga edasimineku julge otsuse tegi,” tõdes OÜ Saarte Sillad üks eestvedajatest Raivo Hein.

Samas märkis ta, et aasta on sellise uuringu tegemise jaoks raha ja aja raiskamine.

”Pool aastat oleks olnud maksimum, et see töö ära teha,” arvas ta.