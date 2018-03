Mandri ja Muhu vahelisel sillal sõites tuleks maksta vaid auto eest

Üheks eeskujuks on sillamõtte eestvedajatele Portugalis asuv Vasco Da Gama sild.

Sillaidee eestvedajate Raivo Heina ja Raivo Küti eile avalikustatud plaanide kohaselt oleks tulevasel Muhu ja mandri vahelisel konsoolsillal 11 kaart kogupikkusega 7340 meetrit ja silla kasutatav laius oleks 12,5 meetrit.

Ehitushind koos peale- ja mahasõitudega jääb vahemikku 400–450 miljonit eurot. Selle sisse on arvestatud ka planeerimiskulud ja muud väljaminekud. Hind on tuletatud, lähtudes 2011. aasta uuringus toodud hindadest ja tuues need tänapäeva, kirjutab Saarte Hääl.

Silla kasulik eluiga oleks plaani järgi 70 aastat. Selle käikuminekul hakkaks riik maksma ka dotatsiooni, mis näiteks aastal 2026 oleks 14,3 miljonit eurot ja liiklusvoo kasvades tõuseks.

Praeguste hindade juures oleks sillaületustasu püsielanikule sõiduauto pealt 8 eurot, sõltumata autos olevate reisijate arvust. Tavapileti hind oleks 17 eurot.

Muhu ja mandri vahelise silla puhul on eestvedajate sõnul tegemist I etapiga saarte sildadest. II etapis kavandatakse silda ka Saare- ja Hiumaa vahele.

Sillaehituse üksikasjalike plaanidega saad tutvuda veebilehel saartesillad.ee.