Mäng juba läbi: kes praeguseks kalapüügivahendite parendamise toetuse taotlust pole esitada jõudnud, sel tuleb oodata järgmise aastani

Esmaspäeval, 10. juulil avas PRIA Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme „Püügivahendi parendamise toetus“ taotlusvooru. Tänaseks on taotlusi laekunud suuremas summas kui vooru eelarve toetusi määrata võimaldab.

Toetust saab kalapüügiluba omav kalalaeva omanikust kalur kasutada ankurdatud mõrdade soetamiseks Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel, mis aitab piirata alamõõdulise kala kaaspüüki. Samuti antakse toetust rannapüügil kasutatavate hülgepeletite ja hülge kahjustustele vastupidavamate mõrdade jaoks.

Kogu programmperioodi eelarve selle toetuse rahastamiseks on 3,9 miljonit eurot, käesolevaks taotlusvooruks on Maaeluministeerium kinnitanud 780 000 eurose eelarve. 11. juuliks on PRIAsse e-posti teel laekunud juba üle 30 taotluse ning toetust on taotletud üle ühe miljoni euro.

Täpsemad nõuded taotlejatele ning tingimused toetuse saamiseks on kehtestatud maaeluministri määrusega. Määruse § 7 lg 11 sätestab, et taotluste vastuvõtt kestab 30. novembrini või taotlusvooru eelarve jäägi ammendumiseni – kui eelarve ammendub enne 30. novembrit, peatatakse taotluste vastuvõtt varem.

„Praeguseks ongi püügivahendi parendamise toetuse taotlusi esitatud sellises summas, et PRIA-l tuleb taotluste vastuvõtt peatada. Määruses nõutud teade Ametlikes Teadaannetes avaldamiseks on koostamisel,“ ütles PRIA kalandustoetuste büroo juhataja Piret Ilves. „Kel oli plaan toetust taotleda, aga taotlus on veel esitamata, neil soovitame taotlema tulla järgmises taotlusvoorus, mis eeldatavalt toimub 2018. aastal.“