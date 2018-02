Mööda Peipsit kihutav kahe miljoni eurone Griffon ja Manijale viiv poolteise miljoni kroonine Mars on sama pere imesõidukid, õhkpatjadel liuglevad hõljukid. Tänu neile on meie maal vähemasti poolteist tuhat surmasuust või vähemalt surmahirmust päästetut. Hõljukite eluline tähtsus meenus paljudele 6. veebruaril, mil Manija saare hõljuk tõi jäälahvandusest välja kaks inimest.

“Meie vana hõljuk päästis Peipsilt tuhatkond inimest, praeguse arvel on viiesaja ringis,” räägib jäise Peipsi kaldal piirivalve Vasknarva kordoni juht Illar Jõgi. Tema kõrval krutib 2014. aastal Eestisse saabunud uusima hõljuki tuure üles komandör, vanempiirivalvur Dmitri Stoljarov, et lumepilv kannul üle Peipsi lahvanduste kihutada.

“Ilma hõljukita oleks me ikka suures hädas,” rääkis umbes 25 püsielanikuga Manilaiu endine saarevaht, lambakasvataja ja praegune Tõstamaa osavalla lehetoimetaja Ülle Tamm.