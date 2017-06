Männil: Saaremaa on šaakalitest tulevikus üle ujutatud

Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialist Peep Männil ennustab, et Saaremaast võib tulevikus saada šaakalite üks lemmikpaiku Eestis.

Peep Männil rääkis Saarte Häälele, et kui vaadata šaakali praegust levikut, siis meeldivad talle rannaäärsed alad, kus on roostikku, kus on kadastikku ja kus kasvatatakse ka lambaid. “Saaremaal on sellised elupaiku päris palju,” lausus spetsialist. Ka räägib Saaremaa kasuks siinne pehmem ja šaa­kalile meelepärasem kliima võrreldes Mandri-Eestiga.

Ehkki šaakal on üllatavalt kiiresti Eesti saartele levinud ja ka Saaremaal on seda kiskjat juba täheldatud, ei osanud Männil öelda, kas siin võib olla ka šaakalipesakondi. 2016. aasta algul Sutu külas kütitud isend oli kutsikas, ent pole selge, kas ta oli mõne end Saaremaal sisseseadnud pesakonna kutsikas või oli ta ikkagi jõudnud saarele üle jää.

