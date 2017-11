Mardilaada korraldajad saavad igal aastal suure pahameele osaliseks, kuid jätkavad kõigest hoolimata innukalt

Neid, kes käesoleva nädala neljapäevast pühapäevani kestvale Mardilaadale oma käsitööd müüma ei mahtunud, on paar-kolmkümmend. Ning nende pahameel selle üle üsna suur.

"Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit korraldab Mardilaata juba 21 aastat ja kogu aeg küsitakse, et miks kõik soovijad laadale ei saa. Kindlasti mitte selle pärast, et me ei taha. Muidugi tahame! Ruumi lihtsalt ei ole," selgitab liidu esinaine Liivi Soova. "Mardilaat pole selline koht, kus ainult müüa. Me pakume külastajatele töötube, kirjandust, koolide ja muuseumide esitlusi ja palju muud."

Lisaks sellele on need, kes aastate jooksul valikusõelast läbi mahtunud, nii head, et neid pole põhjust välja vahetada, viitab Soova.

Mida erilist tänavu Mardilaadal pakutakse? Rahvarõivaste valmistamine on suure hoo sisse saanud mitte ainult Eestis, vaid ka Lätis. Peamise tõuke selleks on andnud Eesti ja Läti peatselt saabuvad 100. sünnipäevad. "Meie oleme nii kaugele jõudnud, et õmbleme isegi nahast rahvuslikke kasukaid," ütleb Soova ja lisab, et nendest kujuneb kindlasti üks selleaastase laada hitte.

Saku Suurhallis toimuv Mardilaat on käsitöötegijate ja -austajate hulgas väga hinnatud ning populaarne, rahvast jagub sinna alati murdu. Sellegipooolest tervitavad korraldajaid Soova sõnul kõiki teisi samalaadseid üritusi ning tunnevad rõõmu, kui mõni juurde tekib.

"Meie nišš on see, et läheme sügavuti. Oleks tore, kui ka uued tegijad leiaks uusi laadaformaate, kui see võimalik on," soovitab Liivi Soova.

Küll aga tunneb ta pisukest kurbust Tallinna vanalinnas asuvate väikeste galeriide ja käsitöökaupluste pärast. "Jõululaat Raekoja platsil avatakse juba 17. novembril ning kaks kolmandikku seal müüdavast kaubast ei ole eestimaine. Kas me peame sellise suure müügikoha nii vara avama? Vanalinnas asuvate käsitööpoodide ja galeriide käibele mõjub see väga halvasti," on Liivi Soova murelik.

21. Mardilaat toimub Saku Suurhallis 16.-19. novembril 2017.

Tegemist on eheda eestimaise käsitöö väljapanek Eestis. Pakutakse käsitöötooteid parimatelt meistritelt, toimuvad koolide ja kirjastuste esitlused, rahvarõiva nõuandekojast saab teavet rahvarõivaste kandmise ning hooldamise kohta ning avatud on mitmed meistrikojad, toimuvad kontserdid, pakutakse kohalikku toitu.

Tänavuse Mardilaada peakülaline on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. Kohtumised tudengite, vilistlaste ja õppejõududega toimuvad käsitöö-ÖÖ-l ja laupäeval pealaval. Meistrikojad ja esitlused on kõikidel päevadel.

Käsitöö ÖÖ – reedel, 17. novembril 18.00 – 21.00

Laata külastavad hilinenud mardisandid. Mardilaadal müüdavat etnomoodi tutvustab tantsuteater Tee Kuubis, MTÜ Rahvarõivas toob välja taasavastatud rahvuslikud kasukad. Peaesinejaks on sel õhtul Jaan Pehk ja Rütmimardikad.

Mardilaada väliskülaline Polina Kubista on Udmurdimaalt, kelle kaunis autorikollektsioon on inspireeritud omakandi rahvarõivastest. Talle tulevad appi Eestis elavad udmurdid, et koos tutvustada oma rahvakultuuri.

Märgi Tunnustatud Eesti Käsitöö saab Lembe Maria Sihvre oma rahvuslikele tittedele. Konkursi Uus toode Mardilaadal võitjate töödega saab tutvuda käsitööliidu veebilehel www.folkart.ee, ja Facebookis.

Lisaks traditsioonilisele laadamelule on Mardilaat kohtumispaigaks ja kogemuste vahetamiseks meistritele, käsitööhuvilistele ja kõigile uudishimulikele, kellel huvi rahvakunsti ja käsitöö vastu. Tegemist jätkub nii suurtele kui väikestele kõigil neljal päeval!