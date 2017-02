Ida-Tallinna Keskhaigla nõukogu liikme Peeter Mardna sõnul on ligi kümme protsenti inimestest mingi psüühilise häirega. Ka arstkonna seas on mõtteviisi muutusega inimesi.

Kommenteerides Riina Raudsiku loengutegevust, ütles Mardna Harju Elule, et on Raudsikuga ligi kümme aastat koos töötanud, kui ta oli professor Toomas Sullingu juures kardioreanimatsiooni osakonnas ja lisas: "Möödunud aastal, kui ma töötasin veel terviseameti järelevalve osakonnas, pidin temaga vestlema tema soodaravimiste ja kõigi selle teemal. Konstanteerisin oma kogemuse järgi, et tema mõttemaailmas on toimunud täielik muudatus. Arstidiplom ja valge kittel ei kaitse seda isikut saabunud psüühilise haiguse eest."

Ta lisas, et kõige hullem ongi see, kui üks arstipaberiga inimene, kellel on kuulajaskonnas ja patsientide juures usaldus sellepärast, et ta on arstiteaduskonna lõpetanud ja tal on arsti diplom, hakkab tegelema posimisega.

"See asi hakkas pihta AU-st, siis tuli kodanik Luule Viilma, siis oli Sirje Gabriel ja nüüd on proua Riina Raudsik. Millegipärast meie prokuratuur nende posijatega üldse ei tegele ja ei tegele ka maksuamet," pahandas Mardna.