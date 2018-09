MÄRGUKIRI | Maa-ameti serveriruumi põlengu tagajärjel püsib endiselt kõrge teenuste seiskumise oht

“Kogu teenus seisab püsti sellel, et põlengust on järele jäänud kolm serverit, mis on ühtlasi tahma- ja kuumakahjustustega. Nad on klastrisse pandud, mis tähendab, et kui katki läheb üks, peatub tänu teeninduskoormuste piiril toimimisele kõigi teenuste töö. Varem oli servereid kaksteist,” selgitab maa-ameti ja keskkonnaministeeriumi infotehnoloogia keskuse teenuste eest vastutava ettevõtte AS Datel tarkvaraarenduse- ja tehnoloogia direktor Agu Leinfeld.

Keskkonnaministeeriumi IT-valdkonna eest vastutava ameti KEMIT direktorile Marko Arulale saadetud märgukirjast selgub muudki üllatavat olukorra tõsiduse kohta.