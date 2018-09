Margus Tabor kolleeg Margit Kilumetsast: kõik räägivad, et me sobime hästi

Margus, oled ju igat sorti esinemistega harjunud mees, kas või oma näitlejaeriala tõttu. Sellist tööd teed vist küll esimest korda?

Niisugust asja pole tõesti varem proovinud, mul ei ole varem sellist mõtetki pähe tulnud, nii et üsna ootamatult see mulle ette sattus.

Päris igaüht nii üles ei korjata. Kes sulle selle ettepaneku tegi?

Eks ikka need naised sealt ERRist. Nad on seal natuke kavalad ka. Kui ühele oleksingi “ei” öelnud, siis järgmine helistas kohe päev hiljem ja serveeris pakkumise nii, et ei saanudki enam “ei” öelda. Ja ega mul väga kaua mõelda lastud. Kõik tuli väga eksprompt, selle aasta augusti keskel. Kuu lõpul tuli juba tööle hakata.