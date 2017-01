Marina Kaljurand: Trumpile tuleb anda aega enda tõestamiseks

Karli Saul /Reuters

Ka ise sügisel presidendiks pürginud endine välisminister Marina Kaljurand ütleb, et Donald Trumpile tuleb anda aega enda tõestamiseks, sest mitmed tema seisukohad on õiged, kuigi viis, kuidas neid on väljendatud, on sageli ootamatu.