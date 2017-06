Marju Lauristin: Ma ütleks, et meie ühiskond on vanade inimeste suhtes isegi julm

Sotsiaaldemokraat Marju Lauristin Tallinna Lennujaamas. Eurosaadik tunnistab, et Brüsseli vahet sõitmine on füüsiliselt järjest raskem ja et mõne kuu pärast on õige aeg päriselt kodumaale naasta.

Tartu Ülikooli emeriitprofessor Marju Lauristin (77) kavatseb sügisel naasta europarlamendist Tartusse. Ta tahab ülikoolilinnas ajada nii digiasja kui ka eakate asja.

"See, mis taustaga on mõni minister, on pseudoküsimus. Keegi ei räägi ju Jevgeni Ossinovskist, et ta on vene taustaga minister. Tema eesti keel on rikkam kui mõnelgi teisel Eesti poliitikul. Temas on ka eesti verd, aga ega veri pane kedagi rääkima. Rääkima paneb ikka haridus.

Me peaksime loobuma sellest, et hindame inimesi n-ö veresuguluse järgi, vaid hindama ikkagi kultuuri ja oskuste järgi, ükskõik mis rahvusest nad on.

Mina pean olema keskkonnas, kus kogu aeg on võimalik kuulata 25 keelt. Ma pean nägema, kui erinevad on näiteks sakslased ja itaallased. Ma tunnen ka, et mul on mõnikord selles keskkonnas psühholoogiliselt raske kohaneda, kas või nendesamade lõunaeurooplaste temperamendiga. Nad näevad asju ikka hoopis rohkem meist erinevalt kui näiteks meie oma eestivenelased.

Tuleb õppida ka ennast väljendama nii, et oled teiste jaoks arusaadav. Aga kui igaüks tambib oma, et minu maailm on niisugune, ära sina minu maailma puutu, siis suhelda ei saagi."