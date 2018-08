Marko Reikop: peame võitlema selle eest, et kellakeeramise asemel jääksime suve-, mitte talveajale

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson teatas möödunud nädalal, et valitsus toetab kellakeeramise lõpetamist. Samas ei osanud ta öelda, milliseks kujuneb riiklik seisukoht selle suhtes, kas jääda pidama suve- või talveajale.

Teleajakirjanik Marko Reikop kellakeeramist ei poolda, kuid kahtlustab, et valitsusel on tegelikult juba otsus valmis – soovitakse jääda pidevasse talve- ehk vööndiaega, mis tähendab, et kaotaksime kevad- ja sügisõhtutel hulga väärtuslikku valgust.

"Kui poliitikud räägivad, et nad pole otsustanud, kas jääda vööndiaega, siis mina ei ole nii naiivne, et seda uskuda," ütleb Reikop. "Kui valitsus otsustab kellakeeramise lõpetada, tähendab see tegelikult üht – me jääme vööndiajale ning see tähendab pimedust, depressiooni ning halvatujulisi Eesti inimesi."

Reikopi sõnul toetavad tema tutvusringkonnas kõik arukad inimesed suveajale jäämist. "See kõlab vahest koledasti, aga kõige parem oli meil aja ja valguse mõttes siis, kui elasime pidevalt Moskva aja järgi. See on meie mõistes suveaeg ja suvel keerasime kella veel omakorda suveajale, õhtuti oli ekstravalge," ütleb Reikop.

"Peaksime suveaja nimel võitlema, mitte nagu lambad pealt vaatama!" kutsub ta üles teema kohta arvamust avaldama. "Ühel hetkel saaksime aru, et meil on vööndiajas koguaeg rõve ja pime."

Lugejad, andke teada, millist süsteemi teie pooldate! Vahest eelistate pikema õhtu asemel hoopis valgemat hommikut?