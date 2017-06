Martin Repinski ajast lehelapsena: ärkasime kell neli hommikul, müüsime turul, rongides, halva ilmaga käisime isegi ukselt uksele

Tööinspektsioon keelas alla 12-aastaste lehelapseameti, kuna lehe müügitöö lapsele füüsiliselt liiga raske ja rahaga arveldamine ohtlik. Riigikogulane Martin Repinski meenutab sotsiaalmeedias oma lehelapse-aega.

"Mäletan väga hästi, kuidas ärkasime õega (mina olin 11. tema 10 aastat vana) kell 4 hommikul selleks, et vastu võtta uus Põhjaranniku number. Tõime ajalehed koju, pakkisime ja seejärel alustasime pika müügipäevaga erinevates kohtades. Müüsime turul, rongides, halva ilmaga käisime isegi ukselt uksele. Ma arvan, et see oli minu elu üks tähtsamaid kogemusi, sest aitas mul arendada ettevõtlikku mõtlemist ja raha lugemise oskust, soovi vastutust enda peale võtta ja otsida võimalusi keeruliste olukordade lahendamiseks," kirjutas Repinski.

Ta lisas, et tänases ühiskonnas on suureks probleem see, et noortel puuduvad elementaarsed tööharjumused. "Ma loodan väga, et ettevõte ja tööinspektsioon leiavad lahenduse, mis rahuldab nii ametnikke kui ka lapsevanemaid. Me ju ei taha noori, kes ei tea reaalsest elust midagi ning kelle jaoks arvutimängud asendavad töökogemusi."

Ka Taavi Rõivas meenutas Twitteris, kuidas ta lehelaps oli. "26-27a tagasi müüsin suvel Kesklinnas ja Õismäel Eesti Ekspressi. Ei olnud lihtne töö, aga andis taskuraha ja väärtusliku kogemuse."

Tööinspektsiooni hinnangul saaks alla 12-aastane laps lehelapsena töötada, kui töö on vaadeldav sisuliselt kerge reklaamivaldkonna tööna. „See aga eeldaks, et lapsed ei peaks ise tassima rasket ajalehekotti, nende tööaeg vastaks seadusele ehk oleks näiteks koolivaheajal kolm tundi päevas ja nad ei peaks ise arveldama tänaval rahaga. Ehk see töö oleks võimalik näiteks täiskasvanud juhendaja pideval juuresviibimisel. Täiskasvanu juuresviibimine annaks lapsele turvatunde ja vähendaks kindlasti ka võimaliku ründe ohtu,” kommenteeris Eesti Päevalehes olukorda tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Miidla-Vanatalu.