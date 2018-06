Martin Repinski lahkub riigikogust ja asub tööle Jõhvi vallavanemana: tundsin, et riigikogus on piisavalt tehtud, tahtsin edasi liikuda

Tänasel istungil valis Jõhvi valla volikogu vallavanemaks Martin Repinski, kelle poolt anti 12 häält. Kuus sedelit oli rikutud ning üks saadik ei võtnud hääletussedelit välja.

Martin Repinski, lahkute riigikogust ja asute tööle Jõhvi vallavanemana. Miks nii?

Kui osalesin kohalike omavalitsuste valimistel, siis mõtlesin kohe, et kui mul tekib võimalus, siis olen valmis töötama seal vallavanemana. Sain tookord seal ka kõige rohkem hääli, seega oli inimestel ka ootus, et olen valmis seda tegema.

Ütlesin juba tookord, et tunnen, et riigikogus on piisavalt tehtud ja tahan edasi liikuda. Olen aktiivne inimene, tahan tegutseda ja riigikogu enam sellist võimalust ei paku. See on muidugi mugav töökoht, kuid see pole minu jaoks oluline.

Peale KOV valimisi jäime opositsiooni. Mulle tundub, et oligi õige, et ma ei saanud tookord vallavanemaks, sest asju oli veel teha, näiteks lahendada mahetoetuste probleem lahendada riigikogu tasandil.

Mul on ka tunne, et suudan valda tuua uut hingamist ja uusi projekte. Kuna mul on valitsusega head suhted, siis loodan, et suudame Jõhvi valla jaoks midagi olulist saavutada.

Kui hästi tunnete kohapealseid olusid ja olete ametivahetuseks valmis?

Mul pole küll omavalitsustasandil kogemust, kuigi olen küll olnud volikogu liige. Vallavanema ametikoht on siiski midagi muud.