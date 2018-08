“Targad inimesed on eksinud, kui ma olen kaks korda taotlenud selle Austraalia mesipuu jaoks PRIAst toetust,” meenutab Kirs. “Mõlemal korral on komisjon öelnud ei – et see on luulu, udu ja jama.”

Arvo imestab, et toetuse saamiseks oodatakse originaalset ja innovaatilist projekti, aga mis saab olla veel innovaatilisem ja originaalsem kui see Austraalias välja mõeldud mesitaru.