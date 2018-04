McDonald's ja Hesburger olid varakult kartulite küpsetamise määruseks valmis

Kartulist ja teraviljast valmistatud toodete tootmisel, kui neid küpsetatakse kõrgel temperatuuril, võib tekkida suur kogus tervisele ohtlikku akrüülamiidi, mille kogust tahetakse vähendada.

11. aprillil jõustub Euroopa Komisjoni määrus nr. 2017/2158, millega kehtestatakse riskivähendusmeetmed akrüülamiidi vähendamiseks toidus. See puudutab ettevõtteid, mille tegevusalaks on friikartulite, kartulikrõpsude, saia-leivatoodete, hommikusöögihelveste, küpsiste, kohvi, kohviasendajate ning väikelastetoitude tootmine.

„Oleme sellest akrüülamiidi puudutavast direktiivist teadlikud ja testisime oma toodete vastavust ka möödunud aasta lõpus,” ütles Hesburgeri rahvusvahelise arenduse ja turunduse direktor Ieva Salmela. „Teeme seda muidu ka regulaarselt kogu aeg, kuid siis pöörasime tähelepanu just direktiivis toodud nõuetele. Kõik vastas normatiividele!”

McDonald’s Baltikumi tegevdirektor Vladimir Janevski rääkis, et nad jälgivad McDonald’si restoranides toiduohutusekspertide juhiseid ning on teinud oma tarnijatega lausa koostööd selle nimel, et nende sektoris kehtivad akrüülamiidi vähendamise nõuded oleksid rangemad.

„Näiteks oleme aidanud sektori tasandil välja töötada akrüülamiidi tööriistakasti, mis on kooskõlas ka Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) juhenditega,” selgitas ta. „Lõppkokkuvõttes on meie peamine eesmärk tagada, et meie toit oleks meie külastajatele ja nende peredele ohutu ja maitsev.”