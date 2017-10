Mees vajas mudaselt põllult pääsemiseks päästjate abi

Kartulipõllud on vihmasadude tõttu kohati nii pehmed ja põhjatud kui soomülkad, et sisse vajub igaüks, kes põllule jala tõstab.

Nädal algul Eestimaa kartulipõldude hetkeseisu uurides tabas meid üllatus – ajakirjanik jäi keset põldu porilombis mütates oma kummikutega mutta nii kõvasti kinni, et oleks peaaegu pidanud sokkides välja ronima.

Ise kirjeldas ta olukorda järgmiselt: „Järsku tunnen, et edasi astuda ei saa – olen otsekui naelutatud ühele kohale ja hakkan tasapisi allapoole vajuma.“

Ühte kummikut kahe käega jõuga tirides nikastas ta ka oma sõrmed ära, kummiku tõmbas puruks, aga välja pääses. Seda pealt näinud kohalik talumees selgitas, et selle piirkonna põllud Tartumaal ongi sellised, et suuremate vihmasadudega muutub pinnas nii pehmeks, et astudes vajud otsekui soomülkasse.

Talumees meenutas, et siinkandis vajunud kohalik külamees eelmisel sügisel oma kartulipõllul nii sügavasse mutta, et appi tuli kutsuda Päästeamet, kes tiris mehe lõpuks mudast välja.

Nimelt tahtnud mees minna otse üle oma kartulipõllu kohalikku poodi, aga keset põldu vihmaga tekkinud porilombis jäi ta mutta nii kõvasti kinni, et edasi ei pääsenud enam sammugi - mudane pind tõmbas ta jalgupidi üha sügavamale. Mees ukerdanud kätega veheldes pikemat aega keset põldu, kuni pealtnägijad kutsusid abi. Kartulipõllust õnnestunud mees päästa nii, et talle visati appi pikemad lauad, otsekui läbi jää vajunud hädalistega tehakse. Lauale toetudes saanud hädaline, kes oli selleks ajaks juba vajunud reiteni mudasse, end lõpuks õnnelikult kõvemale pinnasele veeretada.

Siit hoiatus kõigile talumeestele, kes soovivad nüüdsel vihmasel ja porisel ajal oma põldude kandvust ja seisukorda hinnata: võtke igal juhul kaasa mobiiltelefon, et vajadusel saaksite ise abi kutsuda.