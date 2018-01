Meie kliimal pole häda midagi. Ainult ilmad võiksid ilusamad olla

Foto: Andres Putting

“Mis pisut?! Ilma polnud ju ollagi!” Sellised olid tavalised reageeringud ilmateenistuse aasta kokkuvõttele. Järjekordne näide, et rahva soovunelmaks on kena suvi: tühja sest talvest, sest sügisest – peaasi et suvi oleks soe!